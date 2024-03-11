اعتراف الصبي "قاتل أبيه" أمس في كركوك: بسبب المشاكل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال الصبي الذي قتل أبيه في محافظة كركوك، فيما اكد على نقله لسجن الاحتجاز الخاص بالأحداث لغرض تقديمه للقضاء.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الشخص الذي تم قتله (م،س،و)،من مواليد (1983)على يد ابنه الصبي في قرية عبدالله غانم التابعة لقضاء داقوق (40 كم جنوب كركوك)، وهو منتسب في اقليم كوردستان"، لافتا الى ان "ولده من مواليد (2009)، حيث قام بتنفيذ الجريمة من خلال سلاح كلاشينكوف".

وبين ان "القوة الامنية التي اعتقلت الصبي حققت معه اليوم واعترف على أنه نفذ الجريمة لوجود مشاكل عائلية مع والده".

وأضاف المصدر، أن" قاضي التحقيق امر بحجز الصبي الذي هو طالب في المتوسطة ، و إجراء التحقيقات وفق المادة 405 ق.ع العراقي ونقله لمقر احتجاز الخاص بالأحداث".

ويوم امس افاد مصدر امني في كركوك، ان صبيا أقدم على قتل والده رميا بالرصاص جنوبي المحافظة.