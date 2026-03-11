بسابع هجوم .. اعتراض طائرة مسيرة استهدفت قاعدة "فيكتوريا" في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أحبطت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي، صباح اليوم الأربعاء، هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف مركز الدعم الدبلوماسي في قاعدة "فكتوريا" المحاذية لمطار بغداد الدولي.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن المنظومة تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرة ضمن المحيط الأمني للقاعدة دون تسجيل إصابات بشرية.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاستهداف هو السابع من نوعه الذي يطال المركز خلال الساعات القليلة الماضية، وسط حالة من الاستنفار الأمني.