اعتدوا على السائحين.. شرطة أربيل تعتقل 11 شخصا من مثيري الشغب في ليلة رأس السنة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة أربيل، يوم الجمعة، اعتقال عدد من الأشخاص قاموا بأعمال شغب واعتداء ليلة رأس السنة.

وفيما أعربت عن اسفها لقيام مجموعة بالابتعاد عن قيم الضيافة الكوردستانية، أكدت أنها لن تسمح لأي طرف بتشويه سمعة الاقليم.

وذكر بيان صادر من محافظة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "مع بالغ الأسف وبعيداً عن كل تقاليد الضيافة للمجتمع الكوردستاني، هاجم عدد من الشباب الليلة الماضية مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل".

وأضاف البيان، أن الشرطة وقوات الأمن قد اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة واعتقلت 11 من المهاجمين الذين أحيلوا إلى القضاء.

وأكدت إدارة محافظة أربيل؛ "لن نسمح لأي شخص أو أي طرف بزعزعة أمن واستقرار إقليم كوردستان وتشويه سمعة الإقليم المشهود له بكرم الضيافة، وأن أي شخص يرتكب مثل هذه الانتهاكات ستتم محاسبته قانونياً".