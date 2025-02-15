اعتداء على كادر طبي في مستشفى الكندي ببغداد واعتقال المتهمين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بجرائم "الخطف والابتزاز" واثنين آخرين لقيامهم بالاعتداء على الكوادر الطبية أثناء "تأدية واجبهم" في مستشفى الكندي.

وبينت قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات القبض جاءت من خلال الممارسات الامنية وتسيير الدوريات وتنفيذ مذكرات القبض القضائية الذي تنفذها تشكيلات الفرقة (الأولى، الثانية) شرطة اتحادية، وقيادة شرطة بغداد الرصافة بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية في مناطق (الصدرية، شارع فلسطين، مجمع الاحسان السكني)".

وأكدت القيادة في ختام بيانها، "تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".