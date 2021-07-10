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اعتداء على كادر طبي في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-07-10T07:56:11+0000
اعتداء على كادر طبي في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بتعرض الكوادر الطبية في مستشفى حكومي بمدينة الناصرية إلى اعتداء من قبل بعض الأشخاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "دورية للشرطة من مركز الثورة نقلت مخمورا يبلغ من العمر 20 عاما وقع جريحا بمشاجرة مع أشخاص مجهولين في شارع الإمام، إلى مستشفى الحسين التعليمي لغرض تلقيه العلاج، إلا أن أشقائه توجهوا إلى المستشفى وتشاجروا مع الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية".

وبين أن "الشجار نتج عنه تحطيم الأجهزة الطبية في صالة الطوارئ وجرح معاون طبي".

واشار المصدر الى أن "قوة أمنية من مركز شرطة الساهرون طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال 3 أشخاص بينهم الشخص المخمور، حيث أقيمت لاحقا بحقهم 3 شكاوى من قبل موظفين في الصحة والأجهزة الأمنية".

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