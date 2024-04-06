"اعتداء" على قوة أمنية وانتشار للسرايا في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال شخص "اعتدى" على دورية شرطة أعقبه انتشار لـ"سرايا" السلام في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية اعتقلت، في ساعة متقدمة من ليل أمس، شخصاً قام بالاعتداء على دورية للشرطة الاتحادية ضمن منطقة الفضيلية، شرقي بغداد، مشيراً إلى إيداعه داخل نظارة مركز الشرطة بالمنطقة.

ورجح المصدر، أن يكون الشخص المعتقل تابع لسرايا السلام (الجناح المسلح للتيار الصدري).

وفي السياق، لفت المصدر، إلى تجمع لأفراد سرايا السلام قرب مكتب الشهيد الصدر ضمن منطقة الفضيلية، يتراوح أعدادهم بين 400 و500 شخص يحملون السلاح الخفيف.

وفي بغداد أيضا، أفاد إعلام عمليات بغداد، بالقبض على أربعة متهمين بإطلاق النار العشوائي في منطقة الاعظمية بجانب الرصافة.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قطعات امنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين هم طرفي مشاجرة حدثت في منطقة الاعظمية بجانب الرصافة بعد قيامهم بإطلاق النار العشوائي في الهواء وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم، مؤكدا إحالة المتهمين والاسلحة المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية.