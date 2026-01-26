اعتداء جماعي على مدرسين وسرقة 66 مليون دينار بمحافظتين

شفق نيوز- ذي قار/ كركوك

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، يوم الاثنين، القبض على ستة أشخاص بتهمة الاعتداء على الكوادر التدريسية في قضاء الغراف، فيما أعلنت قيادة شرطة كركوك القبض على متهم بسرقة 66 مليون دينار من أحد المنازل في المحافظة.

وذكرت شرطة ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بعد تعرض كوادر مدرسة واقعة بإحدى قرى قضاء الغراف للاعتداء من قبل أولياء أمور بعض الطلبة، تم إلقاء القبض على ستة متهمين واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة وتقرر توقيفهم وفق المادة 229 من قانون العقوبات العراقي".

وفي كركوك أشارت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى "القبض على متهم أقدم على سرقة مبلغ قدره 66 مليون دينار من أحد المنازل داخل مدينة كركوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".