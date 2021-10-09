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اعتبارا من التاسعة مساءً.. إغلاق المطارات وتشديد الإجراءات بالقرب من مراكز الاقتراع

Category: أمـن

Date: 2021-10-09T18:02:49+0000
اعتبارا من التاسعة مساءً.. إغلاق المطارات وتشديد الإجراءات بالقرب من مراكز الاقتراع

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، بدخول قرار إغلاق المطارات وتشديد الإجراءات بالقرب من مراكز الاقتراع حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة التاسعة من يوم السبت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بدءا من الساعة التاسعة تمت المباشرة باغلاق المطارات في العراق وايقاف جميع الرحلات"، مستدركاً ان "الاجواء العراقية مفتوحة للطائرات العابرة لاجواءنا".

واشار الى "اغلاق جميع المنافذ الحدودية لغاية يوم 11 من الشهر الجاري".

ولفت المصدر الى "تشديد الاجراءات الامنية بالقرب من مراكز الاقتراع وخلال الساعات القادمة سيتم اغلاق اي طريق يؤدي الى مراكز الاقتراع امام حركة المركبات".

وتابع، "لا يوجد اي قرار حتى الان بنية فرض حظر التجوال الا اذا حصلت متغيرات تجبر الجهات المعنية بفرض الحظر".

وأدناه مجمل قرارات اللجنة العليا للانتخابات:

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