اعادة فوج المتدربين العسكريين من باكستان إلى العراق

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعادة فوج المتدربين العسكريين العراقيين في باكستان الى البلاد وذلك جراء التوترات الحاصلة بين إسلام آباد ونيودلهي.

وأوضحت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم، أن التوجيه صدر باعادة المتدربين "البالغ عددهم 500 من الضباط والمراتب، التابعين للفوج الثاني من اللواء الـ66 في فرقة القوات الخاصة الثانية، الموجودين حالياً في باكستان ضمن اتفاقية تدريب مسبقة، إلى العراق، وذلك نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان".

ووفقا للبيان، فإن "هذه الخطوة تأتي حرصاً على سلامة منتسبي القوات المسلحة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم الى العراق من قبل وزارة الدفاع".