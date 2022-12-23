اطلاق نار ومداهمات للمنازل.. قوة امنية تسيطر على نزاع عشائري طاحن شرقي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بأن قوة امنية تسيطر بالقوة على نزاع عشائري طاحن شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا طاحناً اندلع بين عشيرتي ال مگوطر وال لعيبي في قرية ال حسن بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "النزاع استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والثقيلة، وقطع فيه طريق رئيسي يربط الناصرية بالمدن الشرقية من المحافظة"، لافتا إلى ان "النزاع خلف إصابات، واندلع بسبب حادث قتل قديم".

واشار إلى ان "قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بحملة مستخدمة الرصاص الحي ضد الطرفين للسيطرة على على النزاع، ثم نفذت عمليات دهم واسعة للمنازل من اجل اعتقال الجناة المشاركين بالنزاع العشائري".