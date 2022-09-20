اطلاق نار والقاء قنبلة و انفجار مضخة هواء .. مصرع وإصابة 4 أشخاص بحوادث بمحافظتين

شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما فيما أُصيب آخران، اليوم الثلاثاء، بحوادث مختلفة بمناطق متفرقة من محافظتي بغداد، وصلاح الدين.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن شخصين أُصيبا بجروح نتيجة تعرضهما لاطلاق نار والقاء قنبلة يدوية استهدفتهما بسبب مشاجرة عشائرية عن حادث قتل مسبق بين عشيرتين ضمن منطقة الكمالية شرقي بغداد، مبينا أنه تم نقل المصابين الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

في غضون ذلك لقي شاب من مواليد العام ٢٠٠١ نتيجة اصطدام عجلته بكتلة اسمنتية ضمن منطقة جرف النداف في بغداد.

وعزا المصدر ذاته سبب الحادث الى السرعة وعدم الانتباه.

وعلى صعدي آخر افاد مصدر امني في صلاح الدين، بمصرع مدني اثر انفجار مضخة هواء"كومبريسر" في اطراف مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدنيا يعمل "بنجرجي" لقي مصرعه بانفجار مضخة هواء داخل محله في حي القادسية باطراف مدينة تكريت خلال اعمال صيانة وفحص لاحد السيارات.

وأضاف ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي.