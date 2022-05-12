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اطلاق نار في بغداد يودي بحياة "مستطرق مسن" بالسكتة القلبية

Category: أمـن

Date: 2022-05-12T06:36:02+0000
اطلاق نار في بغداد يودي بحياة "مستطرق مسن" بالسكتة القلبية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن شجاراً مسلحاً أودى بحياة رجل كبير بالسن صادف مروره قرب الحادث في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً اندلع، صباح اليوم، بين شخصين ضمن منطقة الوشاش في بغداد تطور الى استخدام السلاح الخفيف واطلاق نار من قبل احدهما، ما اسفر عن وفاة رجل كبير بالسن صادف مروره لحظة وقوع الحادث، نتيجة صدمته باطلاق النار ما سبب  له بسكتة قلبية أودت بحياته".

وأوضح المصدر، أنه "قوة أمنية شرعت بملاحقة الشخص المعتدي الذي قام باطلاق النار، إلا أنه تمكن من الفرار"، مشيراً إلى "اخلاء جثة الرجل الضحية وفتح تحقيق بالحادث".

وفي بغداد أيضاً، لقي سائق دراجة نارية مصرعه، فيما أصيب آخر كان بجواره بجروح جراء اصطدام دراجته بعجلة نوع سايبا على سريع محمد القاسم.

وبحسب المصدر الامني، فأن قوة امنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب وأخلت جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي، مشيراً الى فتح تحقيق بالحادث.

 

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