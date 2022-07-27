إصابة محتجين بإطلاق نار وقنابل دخانية داخل المنطقة الخضراء مع تقدم المتظاهرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بإصابة متظاهرين من اتباع التيار الصدري الذين اقتحموا المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع في محاولة لابعاد المتظاهرين".

واشار الى "اطلاق نار كثيف داخل المنطقة الخضراء مع تقديم المتظاهرين، اضافة الى اطلاق القنابل الدخانية".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تجمع العشرات من أنصار التيار الصدري، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للتظاهر ضد ترشيح محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال مراسلنا، إن العشرات من الصدريين عبروا جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء تعبيراً عن رفضهم لترشيح السوداني.

وأشار الى ان القوات الأمنية شددت من إجراءاتها حوط محيط ساحة التحرير ومدخل المنطقة الخضراء من جهة بوابة التشريع.