اطلاق نار بين الجيش العراقي وداعش بمنطقة فاصلة بين أربيل ونينوى

شفق نيوز/ قام عناصر من تنظيم داعش يوم الأربعاء، بالتعرض على نقطة تابعة للجيش العراقي في منطقة تفصل بين نينوى وأربيل.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ أنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم قام عناصر عصابات داعش الارهابية باطلاق نار على إحدى النقاط الأمنية التابعة إلى لواء 50 - الفرقة الـ 14 جيش عراقي المتواجدة بالقرب من قرية (قوشة) التابعة لناحية القراج في قضاء مخمور.

واضاف المصدر؛ ان المنتسبين المرابطين في النقطة ردوا على مصدر إطلاق النار مما أدى الى هروب العناصر الارهابية الى جهة مجهولة.

واشار إلى ان التعرض انتهى دون وقوع خسائر بين صفوف المنتسبين.