انطلاق عملية أمنية مشتركة لمنع داعش من اعادة التمركز في ديالى

شفق نيوز - ديالى

أطلقت قيادة عمليات ديالى في هيئة الحشد الشعبي، صباح اليوم الأربعاء، عملية أمنية مشتركة بالتنسيق مع القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أن العملية انطلقت من محورين، حيث شملت تنفيذ ودهم وتفتيش في غابات و زور منطقتي "أبو كرمة و المخيسة" المحاذيتين للضفة الجنوبية لنهر ديالى.

وأوضح البيان، أن هذه العملية انطلقت بمشاركة قطعات من الجيش والشرطة الاتحادية، وتهدف إلى منع أي محاولات لفلول تنظيم داعش لإنشاء أوكار أو فتح مضافات أو إعادة التمركز في تلك المناطق.