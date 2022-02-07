اطلاق عملية عسكرية لقوة مشتركة والبيشمركة لملاحقة داعش

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن انطلاق عسكرية لقوات اتحادية مشتركة والبيشمركة لسد الثغرات على حدود محافظتي كركوك ونينوى واقليم كوردستان.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "القطعات المشتركة من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، شرعت اليوم بعملية (الارادة الصلبة) على عدة محاور شملت العديد من المناطق والجبال، لمطاردة عناصر عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين وتطهير الأراضي من المخلفات الحربية".

وأضافت "اشتركت في هذه العملية قوات المقر المتقدم في كركوك/ الفرقة الثامنة، وقيادة عمليات نينوى/ فرقة المشاة ١٤، وقوات البيشمركة/ المحورين الخامس والسادس، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

وبينت ان العملية "شملت تفتيش وتطهير منطقتي (سركران، وبلكانة)، وقد حققت نتائجها المخطط لها ووصلت الى أهدافها".

وأشارت الى ان العملية جاءت "بعد الاجتماعات والتفاهمات المشتركة بين القيادات العسكرية والامنية في المركز والاقليم، بهدف سد الثغرات في المناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، وقيادة عمليات نينوى، من جهة وقطعات البيشمركة من جهة أخرى".

ووصفت الخلية هذه العملية بأنها "من العمليات النوعية وفق الأسلوب الجديد الذي اتبعته قيادة العمليات المشتركة بالاشتراك مع قوات البيشمركة، وتمكنت من الوصول الى مناطق لم تصلها من قبل".

واكدت ان "القوات الأمنية بجميع صنوفها عازمة على تحقيق أهدافها المرسومة وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره المنهزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد".