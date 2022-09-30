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اطلاق صافرات الأنذار في مركز الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد الدولي

Category: أمـن

Date: 2022-09-30T13:40:00+0000
اطلاق صافرات الأنذار في مركز الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بإطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد الدولي لغرض الفحص التجريبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن صافرات الانذار المبكر انطلقت في مركز بغداد للدعم الدبلوماسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي لغرض الفحص التجريبي.

وأوضح المصدر أن الفحص التجريبي سيستغرق من (15-30) دقيقة.

ويأتي هذا في وقت اتخذت فيه القوات الأمنية إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالتزامن مع الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين التي انطلقت في الشهر ذاته من العام 2019.

هذا وقد تعرضت هذه المنطقة وتحديدا قرب مبنى مجلس النواب العراقي أول أمس الأربعاء إلى قصف بقذائف الهاون أوقع سبعة جرحى بين صفوف القوات الامنية بينهم ضابط خلال انعقاد جلسة تجديد الثقة لرئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب رئيس أول له.

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