اطلاق سراح الصحفي علي عبد الزهرة.. والجهة الخاطفة مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم السبت، باطلاق سراح الصحفي علي عبد الزهرة بعد اختفاءه منذ يومين في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المراسل، إن عبد الزهرة عاد الى بيته في مدينة الصدر شرقي بغداد، بعد اختفاءه منذ يوم الخميس الماضي بمنطقة الكرادة وسط العاصمة.

وأشار إلى أن "الخوف والارتباك" بدا واضحاً على الزميل عبد الزهرة، الذي لم يفصح عن الجهة التي كانت وراء اختفاءه.

ودعا صحفيون عراقيون، في وقت سابق اليوم السبت، السلطات الامنية الى الكشف عن مصير صحفي اختفى اثره وسط العاصمة بغداد منذ يومين، وسط انباء عن اختطافه من قبل مجهولين.

وأبدى رئيس مؤسسة النهار للثقافة والاعلام، حسن جمعة، قلقه حيال حادث الاختفاء الذي وصفه بـ"اللغز".

بدوره، حث المرصد العراقي للحريات الصحفية في بيان له، الأجهزة الأمنية على بذل جهود مضاعفة للكشف عن مصير المراسل الصحفي علي عبد الزهرة الذي فقد في ظروف غامضة منذ يوم الخميس.

في وقت، أفاد مقربون من الزميل عبد الزهرة، بأن أجهزة الهاتف النقال الخاصة به اغلقت في تمام الساعة 10 من مساء يوم الخميس الماضي، مبينين لوكالة شفق نيوز، أن آخر تواجد للزميل علي كان في منطقة الكرادة داخل وهو متوجه إلى منزله في مدينة الصدر.

وأوضحوا أنه تم البحث عنه في مراكز الشرطة والمستشفيات في بغداد دون اي نتيجة، مشيرين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية والتي تعهدت بفتح تحقيق بحادثة الاختفاء.