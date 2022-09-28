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القوات الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وتستعيد خط الصد الأول من جسر الجمهورية

Category: أمـن

Date: 2022-09-28T14:37:01+0000
القوات الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وتستعيد خط الصد الأول من جسر الجمهورية

شفق نيوز / افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باستعادة القوات الامنية خط الصد الاول من جسر الجمهورية بعد اطلاقها قنابل غاز مسيلة للدموع تجاه المتظاهرين المتقدمين نحوه.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية المتواجدة على جسر الجمهورية استعادت السيطرة على خط الصد الاول على الجسر بعد اطلاقها قنابل غاز مسيلة للدموع تجاه المتظاهرين الذين حاولوا التقدم واسقاط الكتل الكونكريتية المتواجدة على الجسر".

واضاف المصدر ان " هناك أكثر من عشر إصابات بين صفوف المتظاهرين نتيجة قنابل الغاز التي اطلقت ضدهم".

وكان مصدر أمني في بغداد أفاد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الأمنية من خط الدفاع الأول على وسط العاصمة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بين صفوف القوات الامنية.

واليوم انطلقت تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على عقد مجلس النواب جلسة للتصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصوّت النواب على رفض الاستقالة، كما تضمنت الجلسة انتخاب النائب الكوردي الفيلي محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب.

وأثناء انعقاد الجلسة تعرضت المنطقة الخضراء لقصف بثلاث قذائف سقطت إحداها في مرآب مجلس النواب، والأخرى قرب نصب الجندي المجهول، والثالثة في مكان آخر من المنطقة، ما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة منتسبين وتسبب بأضرار مادية.

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