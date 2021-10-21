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اطلاقات نارية بـ"معقل الحلبوسي" يقود لاعتقال مطلوب في محافظة الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-10-21T06:03:29+0000
اطلاقات نارية بـ"معقل الحلبوسي" يقود لاعتقال مطلوب في محافظة الانبار

شفق نيوز/ نفى مسؤولون محليون في محافظة الأنبار، يوم الخميس، ما تم تداوله بشأن حدوث خرق أمني في قضاء الكرمة، الذي يعد المعقل الرئيسي لزعيم تحالف "تقدم" رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

وقال قائممقام الكرمة، احمد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن صوت اطلاقات نارية دوى في القضاء، وتم توجيه قوات الشرطة فوراً للتحقق من مصدرها، وتبين بأنها مشاجرة بين سكان إحدى مناطق القضاء، أطلق أحد أطرافها النار في الهواء".

وأضاف أن "قوات الشرطة فضت الشجار، وألقت القبض على الطرفين"، مبيناً، بأن "لم يتم التأكد من ملابسات المشاجرة بعد".

وهذا ما أكده أيضاً، مدير شرطة الكرمة، عبد البيلاوي.

وقال البيلاوي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم خلال الواجب الأمني المذكور تم العثور على أحد المطلوبين، والقيّ القبض عليه، بعد بحث دام قرابة الاسبوع".

وأوضح "قبل حوالي اسبوع من الآن، وخلال حفل زفاف احد ابناء المدينة، قام العريس واثنين من رفاقه بإطلاق النار في الهواء، وتم القبض على العريس وأحد رفاقه، واما الآخر فكان قد فرّ من المكان عند وصول الشرطة".

واكد أن الشخص المطلوب تم زجه بالحبس.

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