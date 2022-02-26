اضطرابات ذي قار تدفع بقوات أمنية كبيرة من بغداد لحماية حقل نفطي

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، بان قوة امنية كبيرة وصلت الى احد الحقول النفطية جنوبي العراق لتعزيز الحماية فيه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات امنية كبيرة تابعة لأفواج المغاوير ارسلت من العاصمة بغداد باتجاه حقل الگطيعة النفطي بمحافظة ذي قار والذي تحاصره عشائر البدور منذ عدة ايام، وقد وصلت القوة ظهر اليوم للحقل".

وبين ان "مهام القوة الامنية ستتركز على تأمين حماية الحقل النفطي واعادة افتتاحه مجددا بعدما اعلن عن إغلاقه يوم امس من قبل شركة نفط المحافظة بسبب ما قالت عنه انها تخشى على حياة العاملين في الحقل بسبب التهديدات المتكررة من افراد عشيرة البدور الذين يحاصرون الحقل منذ عدة ايام".

وقررت إدارة شركة نفط ذي قار يوم امس الجمعة، إيقاف العمل في محطة عزل غاز الناصرية، وإيقاف عمليات الإنتاج النفطي فيها.

وذكر بيان للشركة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن سبب الإغلاق جاء "بعد تعذر دخول العاملين والمنتسبين لمزاولة مهامهم، نظراً لاستمرار حالة المنع والمضايقات وحجم الضغوط التي تمارس والتحديات التي تواجه الكوادر الوطنية العاملة، لاسيما عملية اغلاق الموقع النفطي بسبب التظاهرات والاعتصامات من بعض المحيطين به، خصوصاً أن هذه الممارسات أصبحت تشكل خطراً وعائقاً حقيقياً أمام ديمومة العمل في هذا المفصل الاقتصادي الوطني".

واقدم متظاهرون غاضبون من عشائر "البدور" يوم الخميس (17 شباط 2022) على إغلاق حقل (الگطيعة) النفطي غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هؤلاء المتظاهرين يطالبون بتوفير الوظائف لهم في الحقل النفطي الواقع ضمن جغرافية سُكناهم.

وردد المحتجون هتافات مناهضة للحكومة المحلية والحكومة الاتحادية جراء ما يعانونه من تفشي البطالة والفقر وتردي الوضع الخدمي والمعيشي لهم.