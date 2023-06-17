اصاب قاتله قبل وفاته فقتله.. مقتل شخصين بتبادل لإطلاق النار  جنوبي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم السبت بمقتل شخصين بعد اطلاق نار متبادل في مشاجرة جنوبي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة وتبادل إطلاق النار فيما بينهم

أسفر عن إصابة أحدهم والذي يعمل في حماية المنشآت

وقبل ان يفارق الحياة قام بإطلاق الرصاص على الطرف الآخر اسفر عن اصابته.

وأضاف المصدر؛ أنه تم القبض على القاتل بعد اصابته من قبل القتيل ونقله الى احدى المستشفيات وهو فاقد للوعي وبعدها فارق الحياة.

وأشار إلى ان الحادث وقع ضمن ناحية الوحدة في المدائن جنوبي بغداد، لافتا إلى أن أسباب المشاجرة غير معروفة.