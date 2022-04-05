اصابة 8 أشخاص بجروح بسبب "مزاح ثقيل" داخل سوق شعبية شمالي بغداد

شفق نيوز/ قالت شرطة النجدة في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، إن عددا من الأشخاص اصيبوا بجروح جراء مزاح وصفته بـ"الثقيل" تطور إلى استخدام الأسلحة النارية، وذلك داخل سوق شعبية شمالي العاصمة العراقية.

وذكرت شرطة النجدة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مزاحا ثقيلا في سوق منطقة الحسينية شمالي بغداد بدأ بين شخصين بحصاة صغيرة اعقبها رد فعل باستخدام الاحذية حتى ادى الى انفعال بعيداً عن روح الانسانية.

ووفقا للبيان فإن الموضوع إلى إستخدام الاسلحة النارية ادى الى جرح ثمانية أشخاص، مما استدعى تدخل دوريات شرطة نجدة الزهور وقوات الجيش الماسكة التي قامت بالقبض على الفاعلين وتسليمهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات الاصولية بحقهم.