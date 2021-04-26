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اصابة 7 منتسبين من الرد السريع بنيران قناص لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-26T15:33:18+0000
اصابة 7 منتسبين من الرد السريع بنيران قناص لداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بإصابة سبعة عناصر من قوات الرد السريع بنيران قناص لداعش في اطراف ناحية ابي صيدا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان المنتسبين السبعة اصيبوا بجروح متفاوتة، خلال عملية تفتيش وتمشيط في اطراف قرية شيخي شرقي ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة.

واشار الى ان العملية انطلقت صباح اليوم بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعد تداعيات الهجوم المزدوج في اطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة والذي خلف 11 ضحية ومصاباً من الشرطة والمدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، ابلغ مصدر امني في ديالى، وكالة شفق نيوز، بمقتل ضابط استخبارات برتبة ملازم أول ومنتسب، واصابة آمر الفوج الثاني في اللواء الاول وأربعة منتسبين من قوات الرد السريع، ثلاثة منهم بحالة خطرة جدا، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات الرد السريع بين ناحيتي العبارة وابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وبين ان العبوة انفجرت في منطقة "شريط الوقف" بين قرية شيخي التابعة لابي صيدا وقرية "جيزاني الملا جواد"، خلال عمليات تمشيط للبساتين والقرى الزراعية.

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