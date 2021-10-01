اصابة 5 مدنيين بحادث سير على "طريق الموت" بين ديالى وكركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، باصابة 5 مدنيين بحادث سير على طريق ديالى كركوك قرب قضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عند تصادم باص صغير مع شاحنة على طريق بغداد – كركوك قرب قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين.

واضاف ان المصابين تم نقلهم إلى مستشفى طوزخورماتو على الفور.

وشهد طريق بغداد – كركوك، الممتد من ديالى الى صلاح الدين وصولا الى كركوك خلال أسبوع 3 حوادث مرورية خلفت عشرات الجرحى والمصابين.

ويطلق على طريق بغداد – كركوك "طريق الموت" لكثرة حوادثه المرورية المميتة بسبب الإهمال العمراني للطريق وتضرره الى جانب مخالفة قواعد السير والسلامة المرورية من قبل سائقي المركبات.