اصابة 4 صيادين بانفجار قرب بحيرة حمرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، باصابة 4 صيادين بانفجار عبوة ناسفة في اطراف بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 4 صيادي أسماك أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهم جنوبي بحيرة حمرين قرب الجسر الحديدي (55 كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف، ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لغرض العلاج، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته والجهات التي تقف وراءه.

وأصدرت ديالى أوائل العام الحالي قراراً أمنياً بمنع الصيد في المناطق المحيطة والقريبة من بحيرة حمرين لدواع وتحوطات أمنية، لتفادي هجمات وحوادث "الغدر لعناصر داعش الإرهابي".

وفي اطراف بحيرة حمرين التابعة لناحية السعدية شمال شرقي ديالى، مفارز متنقلة لداعش لم يتم معالجتها حتى الآن بسبب الفراغات الأمنية والامتدادات الجغرافية الواسعة لمناطق حوض حمرين الساخنة.