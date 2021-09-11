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اصابة 3 عناصر من الحشد بهجوم لداعش في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-09-11T15:03:38+0000
اصابة 3 عناصر من الحشد بهجوم لداعش في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار، اليوم السبت، بتعرض احدى قطعات الحشد العشائري في قضاء العامرية، إلى هجوم من قبل عناصر داعش أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر وحرق موقعهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عناصر تنظيم داعش الإرهابي، هاجموا إحدى قطعات الحشد العشائري، بالأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية، مما أسفر عن تعرض ثلاثة عناصر لجروح بليغة".

واضاف، انه "تم إسعاف الجرحى إلى مستشفى الفلوجة التعليمي، لتلقي العلاج، وهم بحالة صحية حرجة".

وتابع ان " الدعم اللوجستي للقوات الأمنية المرابطة بقضاء العامرية، ضعيف، ونطالب بضرورة دعم القوات الماسكة المنطقة، وتعزيزها بالعناصر والآليات اللازمة".

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