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اصابة 22 شخصاً بحادثين منفصلين في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-07T12:35:36+0000
اصابة 22 شخصاً بحادثين منفصلين في العراق

شفق نيوز/ افاد مصدران أمنيان في بغداد وصلاح الدين، يوم الأربعاء، بإصابة 22 شخصاً بجروح متفاوتة بحادثيّ سير.

وقال أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن عشرة طلاب أصيبوا إصابات متفاوتة جراء انقلاب باص نوع كيا، بعد أن انفجر أحد إطاراتها على الطريق العام في قضاء أبو غريب، غربي العاصمة بغداد.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف ودوريات الشرطة قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

فيما أوضح المصدر الاخر لفق نيوز، ان حادث سير وقع على طريق تكريت – كركوكـ لسيارة كانت تقل طلبة من سكان قضاء طوزخرماتو اثناء عودتهم من اداء الامتحانات في مدينة تكريت، ما أدى إلى إصابة تسعة طلاب وثلاثة سائقين.

وبين ان سبب الحادث تصادم عجلات على الطريق فيما نقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى.

وتشهد محافظات عراقية عدة تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب تردي منظومة الطرق او عدم الالتزام بقواعد السير المرورية.

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