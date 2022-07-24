اصابة 11 منتسبا بتصادم سيارات للشرطة خلال نقل محكومين بالإرهاب جنوبي الموصل

شفق نيوز/ أصيب 11 شرطيا بحادث سير يوم الأحد، خلال نقل محكومين بتهم ارهاب جنوب الموصل بعد تصادم مركباتهم.

وأبلغ مصدر أمني في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز؛ ان "حادث سير مروري تمثل بتصادم اربع مركبات للشرطة قرب مفرق القيارة 60 كم جنوب الموصل اسفر عن اصابة 11 منتسباً من الشرطة بإصابات مختلفة".

وأضاف المصدر؛ أن "عجلات للشرطة مشتركة من مديرية شرطة النصر في نينوى والفوج 15 كانت ترافق وتوفر الحماية لعجلة تقل محكومين بتهم ارهاب تعمل على نقلهم من الموصل الى محافظات اخرى".

وبين ان "السرعة كانت سبباً في تصادم المركبات فيما بينها"، مشيرا الى ان "المصابين من الشرطة جرى نقلهم الى مستشفى القيارة فيما جرى نقل المحكومين الذين كانوا داخل عجلة (بوكس) الى قاعدة القيارة العسكرية".

الا ان المصدر لم يشر فيما إذا كان هناك مصابين من المحكومين لكنه اكد أنهم "جرى استلامهم في القاعدة"، لافتاً الى ان الحادث "لم يكن مدبراً لكنه حصل نتيجة السرعة".