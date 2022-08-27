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إصابة نجل مدير عام المرور العامة بحادث سير في بغداد ولا صحة لإصابة والده

Category: أمـن

Date: 2022-08-27T17:53:06+0000
إصابة نجل مدير عام المرور العامة بحادث سير في بغداد ولا صحة لإصابة والده

شفق نيوز/ أُصيب نجل مدير عام المرور العامة نتيجة تعرضه لحادث سير على طريق مطار بغداد الدولي، وفقا لما أفاده مصدر أمني مسؤول مساء اليوم السبت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث ناجم عن انقلاب العجلة التي كان يستقلها الشاب على الطريق المذكور.

وأضاف المصدر أنه تم نقل المصاب على اثرها الى احدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج وحالته الصحية جيدة.

بدورها قالت مديرية المرور العامة في بيان اليوم، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبر مفاده إصابة مدير المرور العام ونجله في حادث سير.

وأوضحت ان خبر اصابة مدير المرور العام هو عارً عن الصحة، مشيرة إلى ان نجله اصابته طفيفة ويتمتع بحالة صحية جيدة.

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