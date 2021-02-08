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اصابة ناشط بجروح خطيرة جراء محاولة اغتيال في وسط الناصرية

Category: أمـن

Date: 2021-02-08T05:44:41+0000
اصابة ناشط بجروح خطيرة جراء محاولة اغتيال في وسط الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن متظاهرا أصيب برصاص مجهولين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المتظاهر (علي عماد) من سكنة منطقة الشامية وسط الناصرية أصيب باربع رصاصات تلقاها من أسلحة أشخاص مجهولين فجر اليوم".

وبين المصدر، أن "المتظاهر المصاب نقل إلى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية لتلقي العلاج نتيجة إصابته الخطرة".

وفي السياق الامني، فككت القوات الأمنية بمنطقة صوب الشامية عبوة محلية الصنع صباح اليوم.

وذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عبوة محلية الصنع وضعت أمام منزل احد المعلمين في صوب الشامية".

وأضاف، أن "العبوة الناسفة عبارة عن انبوب مسدود الطرفين في داخله مادة الـTNT شديد الانفجار".

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