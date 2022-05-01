اصابة منتسب في الحشد بهجوم لداعش في ديالى واعتقال ارهابي قتل مدير شرطة ببابل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاحد باحباط تعرض لتنظيم داعش على نقاط أمنية تابعة للحشد غربي ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال مسؤول الاعلام الحربي للواء 23 حسين الحسيني لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش هاجموا باسلحة القناص نقاط امنية تابعة للفوج الرابع – لواء 23 من الحشد الشعبي في منطقة "حاوي العظيم" غربي العظيم والحدودية مع صلاح الدين.

واضاف ان قوات الحشد تصدت للهجوم الذي انتهى بإصابة منتسب بالحشد وهروب المهاجمين نحو المناطق الحدودية في اطراف صلاح الدين.

وتتعرض مناطق اطراف العظيم 60 كم شمال بعقوبة والمحاذية لمحافظة صلاح الدين لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الشاغرة والضائعة مسؤولياتها الأمنية بين قيادتي عمليات سامراء وصلاح الدين فيما يؤكد مسؤولون امنيون في ديالى ان قواطع مسؤولياتهم مؤمنة وان مصدر الخطر والخروقات في مناطق صلاح الدين.

في غضون ذلك ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان أنها من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب، كونه يعمل فيما يسمى ولاية الجنوب التابعة لتنظيم داعش، وعمل ايضا بما تسمى سرايا الجهاد ومشترك بعمليات ارهابية في جرف النصر شمالي محافظة بابل من بينها عملية اغتيال مدير مركز شرطة الاسكندرية عام ٢٠٠٤.

ووفقا للبيان فإنه تم تصديق اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية لينال جزاءه العادل .