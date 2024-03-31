اصابة منتسب أثناء محاصرة تاجر مخدرات خطير في البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في البصرة، اليوم الاحد، باصابة منتسب اثناء محاصرة تاجر مخدرات خطير جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية كبيرة طوقت منذ ليلة أمس منزل تاجر مخدرات خطير بناحية صفوان أقصى جنوبي مدينة البصرة مركز المحافظة، ودخلت باشتباك امني متقطع معه".

وبين المصدر، ان "تاجر المخدرات اصاب احد افراد القوات الامنية بجروح خطرة اثناء الاشتباك المسلح معه"، لافتا إلى ان "تاجر المخدرات تمكن من الهرب إلى جهة مجهولة بمساعدة اشخاص آخرين من المنطقة، حيث اعتقلت القوات الامنية اثنين منهما".