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اصابة منتسب بشجار مسلح مع زميله داخل "برج المراقبة" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-21T14:05:46+0000
اصابة منتسب بشجار مسلح مع زميله داخل "برج المراقبة" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، باصابة منتسب بشجار مسلح وقع مع زميله داخل برج المراقبة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المشاجرة وقعت بين المنتسبين داخل احد ابراج المراقبة ضمن قرية الغريباويين في منطقة الرضوانية ببغداد، تطورت الى استخدام السلاح الخاص بهما ما اسفر عن اصابة احد الطرفين بطلق ناري في منطقة البطن واليد".

واشار المصدر الى "نقل المنتسب لتلقي العلاج والتحفظ على المنتسب الثاني الذي قام باطلاق النار لغرض الفحص"، موضحا أنه "حسب المعلومات الاولية فأن المنتسب الذي اطلق النار كان مخموراً".

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