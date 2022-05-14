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اصابة معلمين بهجوم مسلح في البصرة

Category: أمـن

Date: 2022-05-14T17:12:04+0000
اصابة معلمين بهجوم مسلح في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة معلمين اثنين بهجوم مسلح بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على عجلة يستقلها معلمين أثناء عودتهما من الدوام في الطريق الرابط بين منطقة الهوير وقضاء القرنة بمحافظة البصرة".

ولفت المصدر الى أن "الهجوم المسلح اسفر عن إصابة المعلمين، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا بالحادث لكشف المسلحين وأسباب شنهم الهجوم".

وفي السياق، افاد مصدر بأن استخبارات محافظة النجف أطاحت بتاجر مخدرات في احد الاحياء الشمالية و بحوزته 1300 حبة كبتاغون و600 غرام من مادة الكريستال.

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