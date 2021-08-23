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اصابة معاون مدير استخبارات صلاح الدين بنيران قناص لداعش

Category: أمـن

Date: 2021-08-23T12:09:06+0000
اصابة معاون مدير استخبارات صلاح الدين بنيران قناص لداعش

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بإصابة معاون مدير استخبارات صلاح الدين بنيران قناص خلال عملية امنية في اطراف المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان قوات من قيادة شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي لواء الثامن والثمانون شنت عمليات امنية لتطهير جلام الدور والعيث شرقي صلاح الدين واشتبكوا مع عناصر داعش الارهابي.

واضاف المصدر ان العميد الركن محمد حامد معاون مدير استخبارات صلاح الدين اصيب برصاصة قناص خلال الاشتباكات، مشيرا الى مطاردة عناصر داعش بحملات تمشيط شاملة افضت الى هروب عناصر داعش وعودة القطعات الامنية.

وتعد مناطق شرقي صلاح الدين بؤرا ساخنة لتنظيم داعش وتشهد حوادث وخروقات امنية مستمرة.

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