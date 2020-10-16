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اصابة مزارع بانفجار وسط قصف لمدينة عراقية

Category: أمـن

Date: 2020-10-16T06:38:04+0000
اصابة مزارع بانفجار وسط قصف لمدينة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الجمعة، بإصابة مزارع بانفجار وهجوم شنه داعش بالهاونات شمالي ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مزارعاً اصيب بجروح خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر داعش في بستانه في قرية "ام الحنطة" 15 كم شمال جلولاء.

واضاف أن عناصر داعش هاجموا "ام الحنطة" بعدة قذائف هاونات لم تسفر عن أي اصابات او خسائر باستثناء اضرار مادية، فيما ردت قوات الجيش بقصف اماكن واهداف يشتبه بوجود مسلحين فيها في أطراف القرية نفسها.

وتتعرض مناطق شمالي جلولاء منذ سنوات لهجمات مستمرة بالهاونات او العبوات او القنص ما خلف عشرات الضحايا من المدنيين والاجهزة الامنية وهلاك الاف الدوانم من البساتين لصعوبة وصول المزارعين اليها خوفا من مصائد "القنص والعبوات"

 

 


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