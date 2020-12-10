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اصابة مزارع بانفجار ناسفة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-12-10T13:03:01+0000
اصابة مزارع بانفجار ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الخميس، بإصابة مزارع بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق زراعي في قرية الجديدة في اطراف ناحية بهرز، (7 كم جنوب بعقوبة)، انفجرت، ظهر اليوم، ما أسفر عن اصابة مزارع بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أنه "تم نقل الجريح الى مستشفى بعقوبة العام لتلقي العلاج"، مبيناً أن "الاجهزة الامنية نفذت حملة تفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم".

وتشهد مناطق ديالى الزراعية هجمات مستمرة بالعبوات الناسفة غالباً ما تستهدف مزارعين او عناصر امنية.

وتعد ناحية بهرز اكبر معاقل تنظيم القاعدة سابقاً وتحوي بؤراً ومعاقل لتنظيم "داعش" في قراها النائية.

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