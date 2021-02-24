سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة في ناحية ساخنة بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-02-24T14:30:21+0000
اصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة في ناحية ساخنة بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاربعاء، بإصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة استهدفته شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة كانت مزروعة في حقل زراعي بقرية البوبكر شمالي ناحية العظيم، 60 كم شمال بعقوبة، انفجرت لدى مرور جرار زراعي (تركتر) يقوده مزارع، ما أسفر عن اصابته بجروح خطرة نقل على اثرها الى المستشفى.

واضاف المصدر، ان قوة من الجيش والحشد والاهالي نفذت حملة تمشيط بحثاُ عن عبوات اخرى ربما زرعها عناصر داعش.

وتتعرض القرى النائية التابعة لناحية العظيم الى هجمات بالعبوات الناسفة والتعرضات من جهة حدود صلاح الدين بسبب الفراغات الامنية بين ديالى وصلاح الدين وضياع المسؤوليات الامنية عن تلك القواطع.

related

الاستخبارات العراقية تقبض على مفجر سوق شعبية قتل أكثر من 100 شخص

Date: 2019-08-05 13:32:14
الاستخبارات العراقية تقبض على مفجر سوق شعبية قتل أكثر من 100 شخص

هجوم لداعش يردي جندياً عراقياً ضحية في ديالى

Date: 2021-02-09 21:38:18
هجوم لداعش يردي جندياً عراقياً ضحية في ديالى

داعش يهاجم الجيش العراقي بين ديالى وصلاح الدين ويصيب جنديين

Date: 2020-11-23 20:43:33
داعش يهاجم الجيش العراقي بين ديالى وصلاح الدين ويصيب جنديين

الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش شمال شرقي ديالى

Date: 2020-10-02 19:36:34
الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش شمال شرقي ديالى

سقوط جندي بتفجير والعثور على جثة امرأة مقتولة في ديالى وبغداد

Date: 2020-06-17 20:40:32
سقوط جندي بتفجير والعثور على جثة امرأة مقتولة في ديالى وبغداد

سقوط صاروخين قرب شركة صينية واصابة اشخاص بتفجيرين بالعراق

Date: 2020-04-18 13:21:55
سقوط صاروخين قرب شركة صينية واصابة اشخاص بتفجيرين بالعراق

الحشد يخترق معاقل ساخنة في ديالى لمعالجة مفارز داعش المتحركة

Date: 2020-12-26 09:27:41
الحشد يخترق معاقل ساخنة في ديالى لمعالجة مفارز داعش المتحركة

جريمة مروعة في ديالى.. لصوص يجهزون على معلم متقاعد ويسرقون منزله

Date: 2020-10-17 06:15:30
جريمة مروعة في ديالى.. لصوص يجهزون على معلم متقاعد ويسرقون منزله