اصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة في ناحية ساخنة بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاربعاء، بإصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة استهدفته شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة كانت مزروعة في حقل زراعي بقرية البوبكر شمالي ناحية العظيم، 60 كم شمال بعقوبة، انفجرت لدى مرور جرار زراعي (تركتر) يقوده مزارع، ما أسفر عن اصابته بجروح خطرة نقل على اثرها الى المستشفى.

واضاف المصدر، ان قوة من الجيش والحشد والاهالي نفذت حملة تمشيط بحثاُ عن عبوات اخرى ربما زرعها عناصر داعش.

وتتعرض القرى النائية التابعة لناحية العظيم الى هجمات بالعبوات الناسفة والتعرضات من جهة حدود صلاح الدين بسبب الفراغات الامنية بين ديالى وصلاح الدين وضياع المسؤوليات الامنية عن تلك القواطع.