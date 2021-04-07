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اصابة مدني بانفجار لمخلفات داعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-07T13:59:15+0000
اصابة مدني بانفجار لمخلفات داعش في ديالى

 شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاربعاء، بإصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في قضاء المقدادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة يعتقد انها من مخلفات داعش انفجرت في قرية "قزلجة" شمالي المقدادية، 45كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، ما ادى الى اصابة مدني يقود دراجة نارية "ستوتة" اثناء مروره بالقرب منها.

واضاف ان  قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت االمصاب  الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، فيما شنت حملة تفتيش في محيط المكان.

وتعد مناطق شمالي المقدادية، شمال شرقي ديالى، من اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعتها الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها الى ملاذات واوكارا امنة لعناصر تنظيم داعش.

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