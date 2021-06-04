اصابة عنصر بالحشد بهجوم في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، باصابة عنصر بالحشد الشعبي بتعرض لداعش شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

وقال امر الفوج الثاني من لواء نداء ديالى للحشد الشعبي عدنان اللهيبي لوكالة شفق نيوز"، إن عناصر داعش تعرضت لنقطة أمنية في قرية "اللهيب" شمالي قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان الهجوم اسفر عن اصابة مقاتل بالحشد واضرار بالكاميرا الحرارية، تم تشغيلها وإصلاحها فيما بعد، مؤكدا ان عناصر داعش لاذت بالفرار بعد التصدي لها من قبل الحشد.

وتعد مناطق "شمالي المقدادية " شمال شرقي ديالى ان اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الأعوام الماضية بسبب طبيعته الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها الى ملاذات واوكار أمنية لعناصر تنظيم داعش.