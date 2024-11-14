اصابة عنصرين من "سرايا السلام" جراء استهداف مقر لهم بصاروخ في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بإصابة عنصرين من "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري جراء تعرض مقر له الى هجوم بواسطة صاروخ في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مقراً يشغله عناصر من سرايا السلام تعرض في تمام الساعة الثانية صباحا الى استهداف بصاروخ قاذفة من مكان قريب دون معرفة مصدره"، مبينا أن عناصر السرايا "ردوا بإطلاق نار عشوائي في المنطقة وسط ناحية كنعان شرقي بعقوبة".

وأضاف أن "الحادث واطلاق النار العشوائي ادى الى اصابة عنصرين من السرايا على حد قول "سرايا السلام" فضلا عن تضرر سيارة تابعة لهم"، مشيرا الى انه تم فتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته.

في غضون ذلك ندد النائب المقرب من التيار الصدري برهان المعموري في بيان اليوم، الهجوم الذي استهدف المقر الذي وصفه بـ"الجبان"، مؤكدا اصابة عدد من عناصر "سرايا السلام".

وقال المعموري في بيانه، إن هذا الاستهداف "يندرج في خانة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به محافظة ديالى، ويأتي مكملاً لسلسلة الإجراءات غير المدروسة والقرارات الإقصائية التي لجأت لها الأحزاب والكتل السياسية المتصارعة على المغانم والمناصب".

وأضاف أن "محافظة ديالى ذات التنوع الاجتماعي والنسيج الوطني التي تحتضن كل القوميات والمذاهب يجب أن تبقى بعيدة عن الاضطرابات والمشاكل بين المتصدرين للمشهد السياسي المتقاسمين للمناصب".

ودعا المعموري، محافظ ديالى وقائد العمليات وقائد الشرطة وكل الأجهزة الأمنية للتحرك العاجل والقبض على الجناة ومرتكبي هذه الجريمة النكراء وتسليمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.