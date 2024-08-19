اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بانفجار مقذوف حربي في المقدادية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الاثنين، تفاصيل ماحدث قرب قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة، نافيا وجود هجوم إرهابي على طريق الزائرين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عنصرين من الحشد الشعبي في نقطة بمنطقة امام ويس أصيبا بجروح نتيجة انفجار مقذوف حربي قرب نقطتهم عند أطراف قضاء المقدادية".

وأضاف أن "المصابين نقلا الى مستشفى المقدادية لتلقي العلاج"، لافتا إلى أن "الأنباء التي تداولت على ان الحادث ناجم عن تعرض إرهابي على طريق الزائرين غير دقيقة والأوضاع مستقرة وسط انتشار أمني كثيف".