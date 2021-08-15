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اصابة شرطي وتدمير كاميرا حرارية بهجوم لداعش في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-08-15T07:56:57+0000
اصابة شرطي وتدمير كاميرا حرارية بهجوم لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين يوم الأحد بإصابة شرطي وتدمير كاميرا حرارية بهجوم لتنظيم داعش على نقطة امنية في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وابلغ مصدر امني وكالات شفق نيوز، بأن عناصر من داعش هاجمت نقطة امنية تابعة للشرطة الاتحادية في منطقة "القادرية" شمالي قضاء سامراء واشتبكت مع عناصر النقطة ما سبب اصابة شرطي وتدمير كاميرا حرارية للشرطة.

وأضاف أن "المهاجمين لاذوا بالفرار بعد وصول تعزيزات من الشرطة الى مكان الحادث".

وتتعرض مناطق صلاح الدين الساخنة لهجمات ليلية مستمرة باسلحة القناص او الاسلحة المتوسطة ضمن أساليب جديدة تمارسها عناصر التنظيم.

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