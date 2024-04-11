اصابة شرطي بإطلاق نار واعتقال مطلوب في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الخميس، بأن مفوضاً بالشرطة أصيب بهجوم مسلح، فيما تمكنت قوة مشتركة من اعتقال مطلوب بحادثين منفصلين بالمحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مفوضا يعمل في مركز شرطة رحيم اوه أصيب بهجوم مسلح من قبل شخص اطلق عليه النار من مسدس وأصابه في ساقه اليمنى ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة حضرت للموقع وفتحت تحقيقا مع المصاب بعد نقله للمستشفى، وبعد جمع المعلومات تبين وجود خلافات شخصية"، مشيراً إلى "تعميم أوصاف المهاجم للقبض عليه".

وفي حادث آخر، قال المصدر، إن "قوة مشتركة تمكنت من اعتقال شخص من أهالي بغداد، مطلوب وفق المادة 415 من قانون العقوبات"، مشيراً إلى "صدور مذكرة قبض بحقه من محكمة استئناف الرصافة ببغداد".

وبين، أنه "تم نقل المحتجز لمركز شرطة تازة جنوبي كركوك لغرض تسليمه للجهة التي أصدرت بحقه مذكرة القبض".