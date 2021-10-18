اصابة شرطيين وإحراق عجلة بهجوم لداعش في ديالى

شفق نبوز/ افاد مصدر امني في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بإصابة عنصرين من الشرطة وتدمير عجلة لهم بهجوم لداعش جنوب بعقوبة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عناصر داعش هاجموا بأسلحة القنص نقطة امنية قرب مركز للشرطة في قرية ابو خميس جنوب ناحية بهرز 9كم جنوب بعقوبة، مما اسفر عن اصابة عنصرين من الشرطة وتدمير إحدى العجلات".

واضاف ان "قوة امنية هرعت لإسناد الشرطة والتصدي للهجوم مما أجبر عناصر داعش على الفرار وتم تكثيف الحماية لمحيط المركز الامني".

وتشهد مناطق جنوب بهرز هجمات مستمرة لوجود بؤر لداعش في القرى الزراعية.