اصابة شخصين واحتراق مركبة في حادث تصادم جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، إصابة شخصين واحتراق عجلة بحادث تصادم مروري على الطريق الرابط بين قضاء الناصرية والشطرة، جنوبي العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "حادث تصادم حصل بين مركبتين على الطريق السريع الرابط بين قضاء الناصرية وقضاء الشطرة في ذي قار"، مبينا ان "المركبة الاولى كانت من نوع جيب شيروكي فيما كانت المركبة الثانية من نوع هونداي ستاركس".

وأوضح البيان أن سبب الحادث هو "السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة من قبل سائق المركبة الأولى وانحرافها عن الجانب (السايد) المخصص لها الى السايد الآخر واصطدامها بالمركبة الثانية، إذ أدى الحادث الى اصابة شخصين واحتراق المركبة نوع جيب شيروكي".