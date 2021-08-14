اصابة شخصين بنزاع عشائري واعتقال اثنين نفذا سطواً مسلحاً في كرميان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كرميان، يوم السبت، اصابة مدنيين اثنين بنزاع عشائري، فيما ألقي القبض على شخصين نفذا عملية سطو مسلح على إحدى الشركات.

وقال مدير العلاقات والاعلام في شرطة كرميان، المقدم علي جمال قدوري، لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعاً عشائرياً سابقاً بين جارين في منطقة (كازينو) بقضاء كلار، تجدد اليوم وتسبب بإصابة شخصين بجروح بليغة، تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج".

وأكد أن "الشرطة اتخذت الإجراءات اللازمة واعتقلت المتورطين من الطرفين والمدانيين بمذكرة قبض قضائية وفق المادة 405 الفقرة 1".

وفي حادث آخر، أعلن قدوري عن "القاء القبض على شخصين نفذا عملية سطو على إحدى الشركات الاستثمارية وسرقا 138 ألف دولار و50 مليون عراقي، في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار".

واضاف ان "شرطة كرميان وبالتعاون مع قوات الاسايش ألقت القبض على الشخصين اللذين اعترفا بتنفيذ عملية السطو وتمت احالتهما الى المحاكم المختصة".