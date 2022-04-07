اصابة زوجة مسؤول بانفجار استهدف منزله جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع على منزل أحد مستشاري ديوان المحافظة وسط مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون عجلة بيك اب ألقوا عبوة ناسفة محلية الصنع (رمانة) على منزل مستشار المحافظ، حسين جبار شاوش، بمنطقة الحي العسكري وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث انفجرت بداخل المنزل".

وبين المصدر، ان "الهجوم أسفر على إصابة زوجة المستشار بجروح، نتيجة تهشم زجاج المنزل عليها نتيجة شدة الانفجار".

واضاف، ان" الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة المصدر، حيث طوقت الاجهزة الامنية مكان الانفجار وقامت بفتح بالحادث لمعرفة ملابساته".