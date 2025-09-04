اصابة راعٍ بجروح بليغة اثر انفجار في الانبار

شفق نيوز - الانبار

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بإصابة راعي أغنام جراء انفجار عبوة من مخلفات تنظيم داعش في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن راعي أغنام أُصيب بجروح بليغة بانفجار عبوة ناسفة في منحدر جنوب قضاء الفلوجة أثناء رعي قطيعه.

هذا وبدأت الأجهزة الأمنية عملية بحث وتحرٍ تحسباً لوجود عبوات أخرى، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن العبوة تعود لمخلفات تنظيم داعش.

يُذكر أن محافظة الأنبار، رغم تحريرها بالكامل من تنظيم داعش منذ سنوات، لا تزال تعاني من وجود كميات كبيرة من المخلفات الحربية التي تهدد حياة السكان المحليين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.